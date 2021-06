Daniel DAVIS

Architecte dplg à Rennes, spécialisé dans la conception du cadre de vie, d’habitat écologique individuel et groupé:

- habitat bioclimatique, en harmonie avec l'environnement

- extension urbaine, lotissement, espace extérieur urbain et paysagé…

- restructuration et extension de l'habitat, pour le rendre plus écologique et intégré au lieu, plus adapté au besoins actuels: recycler des maisons banales, leur redonner une nouvelle vie et un nouveau "look"…



Défenseur de la maison urbaine, la maison individuelle en ville:

- l'aboutissement de la réflexion sur l'environnement et le développement durable,

- la maison urbaine permet de concilier la liberté et la créativité en matière d'habitat, avec l'incontournable préoccupation pour l'environnement,

(l'économie d'espace, l'utilisation optimale des transports en commun, …)



La maison urbaine fait du citoyen un acteur du cadre de vie, au sein de la ville :

- la maison urbaine apporte de la diversité à la ville, c'est un laboratoire de l'innovation,

- les jardins des particuliers apportent une richesse au paysage urbain, contribuant à la biodiversité en ville.



Dans le même esprit, je m'intéresse de près au nouvelles formes de création du cadre de vie, comme l'habitat groupé en autopromotion, formule très confidentielle en france, mais bien installée dans d'autres pays d'Europe:

- c'est une voie d'avenir, surtout là où la démarche individuelle n'est pas possible, à cause des contraintes du foncier.

- c'est le moyen de concilier la liberté de chacun de maîtriser son cadre vie, avec une approche respectueuse de l'environnement, et une vie sociale riche,

- c'est la possibilité de développer des valeurs de solidarité, de développement durable, d'innovation sociale et de biodiversité, qui ne peuvent pas s'épanouir dans le secteur de l'immobilier commercial.



Beaucoup de communes de taille moyenne, non soumise à la tyrannie de la pression de l'immobilier commercial, cherchent de nouvelles formes de développement qui soient guidées par le respect de l'environnement, et surtout par le respect de l'homme, de sa liberté de choix, en matière d'habitat:

- Je souhaite leur proposer un service complet: approche paysagère du territoire, urbanisme, lotissements, accompagnement de l'émergence de l'habitat groupé.



Urbanisme et paysage :

- j'ai la capacité de vous aider dans vos projets de lotissement écologique, ou d'habitat groupé,

- j'attache un soin particulier à la relation de l'habitat avec les espaces extérieurs, et la conception des espaces extérieur.



Pendant plus de dix ans j'ai été confronté directement au besoins des usagers d'habitat très divers:

- j'ai donc une bonne maîtrise du sujet, en neuf ou rénovation,

- je sais créer des espaces de vie pour répondre à toutes sortes de situations et tous budgets.



La qualité du projet se joue dans le détail, mais aussi dans le travail préalable, en amont de la conception proprement dite:

- le premier travail de l'architecte c'est d'aider le porteur de projet à clarifier ses idées, identifier ses priorités, et reformuler avec lui le programme,

- tout ce travail est fait en fonction des contraintes spécifiques du projet: le site, le règlement, le budget…



Ensuite, jusqu'à la fin du projet, l'architecte doit aider le maître d'ouvrage à faire des choix au mieux de ses intérêts.



La gestion des relations avec les entreprises est essentielle :

- cette tâche est facilitée par la prise en compte des données constructives dès la conception,

- ce qui permet de réaliser une estimation fiable du coût de la construction,



L'architecture est aussi un travail en équipe:

- l'architecte doit savoir déléguer des tâches, exposer les objectifs aux collaborateurs,

- et gérer les apports de ses partenaires, recadrer le cas échéant…







Mes compétences :

Développement durable

Bioclimatisme

Rénovation écologique

Urbanisme

Eco conception

Maison passive

Lotissements écologiques

Valorisation du patrimoine

Architecte dplg

Urbanisme durable

Économie d'énergie