Daniel LAFARGUE

Près de 25 ans d'expérience en informatique de Gestion qui m'ont permit de développer sens de l'organisation, capacités d'analyse, de synthèse et méthodologies de travail.



Plus jeune, un bref mais intense parcours dans la Marine Nationale lors duquel j'ai pu intégrer combien la solidarité et l'esprit d'équipe pouvait permettre de traverser des tempêtes et d'en sortir grandi.



Vingt ans de passion pour l’aïkido m'ont amené à créer le club de la commune dans laquelle je vis. En plus de la philosophie et des principes d'harmonie que véhicule cet art, j'ai pu appréhender l'aspect pédagogique en devenant l'enseignant du club.



Conscient de l'importance du sport dans la construction sociale et mentale des jeunes, je suis également investi dans un club de sport collectif (présidence pendant 3 ans), le handball en l’occurrence, dans lequel je retrouve le sens du collectif et le dépassement de soi.



Je mène une réflexion sur l'application dans le cadre de projets sociaux et humanitaires de mes expériences acquises en milieux professionnels et associatifs.