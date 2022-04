Daniel TANG

Bonjour et bienvenue sur mon profil Viadeo.



Vous trouverez ci-dessous un détail de mon parcours professionnel, de ma personnalité ainsi que de mes études.

N'hésitez pas à me contacter pour plus de détail.



J'ai été diplômé de l'IUP GMI d'Avignon en 2006, suite à mon stage de fin d'études, j'ai été embauché par Sopra group en 2006.



Je suis actuellement consultant BI chez Sogeti. Mon expérience m'a permis de travailler et maîtriser les domaines suivants:

- Modélisation d'un entrepôt de données

- ETL : expert certifié SSIS 2012 (Exam70-463)

- restitution : rapports SSRS, BO

- analyse des données : Qlikview



Dynamique, autonome, doté de bonnes capacités d’adaptation et de qualités relationnelles. J'ai le sens du service et j'aime travailler en équipe.



je suis en permanence à l'écoute du marché, n'hésitez pas à me contacter et à me présenter votre entreprise et/ou vos opportunités.



Mes compétences :

Business intelligence

SSRS

Vba

SSIS

SQL server

Genio

Oracle

Qlikview