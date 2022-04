Daniel TERRENTROY

Je suis actuellement chez IXBLUE. Je suis un ingénieur spécialisé en logiciel temps-réel embarqué.

J'ai travaillé principalement dans le secteur automobile (PSA, Valeo, Delphi, Autoliv), mais aussi dans le monde du médical (EOS Imaging).



Je suis actuellement en recherche active dans la région de Bordeaux et son agglomération (Pessac/Mérignac/Bassens/...): N'hésitez pas à me contacter pour les types de poste suivants:

- Développeur logiciel embarqué temps-réels

- Leader technique logiciel

- Responsable développement logiciel



Mes compétences-clés:

- Expertise en langage C

- Bonne connaissance de langage objet (Java)

- Très bonne connaissance d'un développement logiciel en milieu contraints

- Très bonne connaissance des bus de communications CAN/LIN, mais aussi SPI/I2C/RS232/...

- Compétence en gestion de projet



Mes compétences :

Systèmes Embarqués