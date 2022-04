Daniel THOMAS

Responsable industrialisation de nouveaux produits, avec un BTS Maintenance industrielle, je travail en bureau d'études depuis 2002. Métier très enrichissant, faisant appel à de la rigueur et une maturité technique qui ne cesse de s'enrichir. Mon début de carrière comme formateur technique pendant 7 années c'est pousuivi dans l'industrie. J'y ai côtoyé des secteurs d'activités tels que la cosmétique, la papeterie, la construction automobile, la construction mécano-soudée et la machine spéciale.



Voici mon cursus du plus ressent au ancien:



Depuis avril 2011, charger de développement de nouveaux produits en sous-traitance chaudronnerie et mécanique, études CAO sur Topsolid et GPAO (SAP). Industrialisation, moyens de production et aménagement de poste de travail.



De novembre 2005 à mars 2011, sur Solidworks, responsable projet dans le secteur du conteneur pour le transport de pièces automobiles.



De 2002 à 2005 sur ProE Wildfire et Autocad en chaudronnerie (bennes à déchets et céréalières, silos de centrale à béton, cuves de stockage et armoires phytosanitaires).



6 mois en BE machines spéciales dans le secteur de la menuiserie industrielle et 3 mois intérim sur Autocad en machine spéciale agroalimentaire.



7 années comme formateur en électrotechnique, mécanique, maintenance ainsi qu’en formation continu en entreprise, du niveau BEP au Niveau BTS MAI.



Mes compétences :

Rigoureux

TOPSOLID

Analyse technique

AutoCAD

SolidWorks

Autonomie professionnelle