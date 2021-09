Daniel TREMBLAY

DOMAINE DE BACCHUS a été créé par une équipe d'hommes compétents, unis par la même passion de l'authentique et de la qualité. DOMAINE DE BACCHUS assure le lien le plus direct entre le producteur et le consommateur, il réunit tous les acteurs qui adhèrent au concept original de création d'une gamme complète de vins de vignerons, dans toutes les appellations, et qui présentent le plus haut degré de professionnalisme par une culture, une passion et un respect du vin affirmés. Les vignerons, sélectionnés avec rigueur, sous la houlette de notre oenologue maison, s'engagent à nous fournir de manière à contribuer étroitement, avec sincérité et régularité, à la satisfaction du consommateur. DOMAINE DE BACCHUS est le véritable relais entre la production et la consommation, entre les vignerons et les amateurs de bons vins, c'est pourquoi l'ensemble de toutes les dispositions prises par DOMAINE DE BACCHUS permettent de réaliser de façon inédite, la conjugaison de plusieurs éléments importants :

Du travail de la vigne à la commercialisation de la bouteille, plusieurs métiers s'enchaînent et sont indissociables, cela demande rigueur de tous les instants dans le travail, des outils de production performants et des hommes compétents, le professionnalisme est une conquête permanente. Notre devise est : L'Authenticité dans la bouteille !



