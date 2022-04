Daniel VAGNER

Ancien cadre de l'aéronautique,diplômé en management d'entreprise et en logistique, je dirige un cabinet conseil en méthodologie et organisation sur l'axe Nancy - Metz - Luxembourg.



Mes interventions sont basées sur :

- un fonctionnement en mode projet.

- la formation et une forte implication des équipes afin de pérenniser la démarche engagée.

- un ROI mesurable.



• Accompagnement du dirigeant dans la détection et l'exploitation des gisements de gains organisationnels ou financiers de l'entreprise. Pilotage et suivi du projet.

• Mise en place d’une démarche d’amélioration continue des performances de l’entreprise basée sur la mesure, le pilotage et l’amélioration des processus.

• Cartographie, mesure et optimisation des processus de l’entreprise. Intégration dans le système de gestion.

• Mise à disposition d’outils de management, d’aide à la décision, de pilotage et de suivi en temps réel de l’activité.

• Optimisation de la fonction logistique.

• Identification et optimisation des flux de marchandises, financiers et d’information.

• Cartographie des processus. Rédaction du système documentaire. Mise en place d’indicateurs.

• Maximalisation des ressources. Études d’implantation. Calcul des indices logistiques.

• Mise en place de procédures de mesure et de contrôle.

• Mise en place et définition des paramètres d’approvisionnement – Pilotage des stocks.

• Accompagnement du changement – Formation des intervenants.



N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations.



Mes compétences :

Conseil

Logistique

Gestion

PMI

PME

Performance

Management

Formation

Ressources humaines

Gestion de projet