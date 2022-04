Daniel VERONESE

Depuis 24 ans dans la distribution spécialisée jardin, d'abord comme chef de rayon alimentation animale - semences végétaux et produits manufacturés jardin, j'officie depuis 2002 en tant que chef de produit végétal - poterie contenant - décoration - et depuis 2013 produits du terroir au sein de la société Carré vert



De nature curieuse, je suis dynamique et autonome, toujours à l'écoute j ai développé un vrai relationnel avec mes collaborateurs.



Cette dynamique et ce sens humain, je les mets à profit auprès de mes fournisseurs avec qui je développe de vrai partenariat.



Mes compétences :

Relation client

Négociation commerciale

expertise technique

dynamique