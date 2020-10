Daniela PATINIER

Mes compétences commerciales :

- Gestion d'un portefeuille client

- Visites et présentations commerciales

- Veille concurrentielle

- Experte produits : bioréacteurs et incubateurs agités

- Suivi commercial client

- Etablissement de devis commerciaux et techniques

- Supervision technique et interventions SAV sur une gamme de bioréacteurs et d'incubateurs agités

- Supervision financière des affaires et Gestion des opportunités sur CRM

- Reportings réguliers sur l'objectif établi



Mes compétences scientifiques :

- Biochimie

- Enzymologie

- Microbiologie

- Biologie moléculaire

- Production de biomasse en bioréacteur de 30L VT

- Batch - Fed Batch

- Agroalimentaire

- Cytométrie en flux

- Calorimétrie

- Transferts thermiques

- Energie métabolique bactérienne