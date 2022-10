Danielle GOYER-GARNIER

Bonjour à toutes et tous,



Mes dernières expériences me valent de très bonnes qualités d'adaptation.



J'ai mis au service de mes employeurs, mes compétences d'assistante administrative et de gestionnaire en assurances (sinistres et production).



J'ai apporté ma collaboration active à l'optimisation des performances de mes anciens employeurs grâce à mes sens du résultat et du service clients.



Enjouée et dynamique, j'apprécie le travail en équipe.



Rigoureuse, réfléchie, polyvalente, j'aspire à continuer à partager mes acquis, mes valeurs humanistes et à progresser au sein de l'entreprise.



Je vous invite à consulter mon parcours.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Microsoft Excel

Lotus Notes/Domino

Planification

Accueil téléphonique

Gestion administrative

Numérisation

Droit du travail

Droit des assurances

Autonomie professionnelle

Comptabilité générale

Informatique

Suivi clientèle

Rédaction

Travail en équipe

Sens du contact

Service client

Autonomie

Dynamique

Rigueur

Adaptabilité

Force de proposition

Réseaux d'entreprises

Cohésion en équipe

Analyser les besoins et définir les objectifs

Organisation