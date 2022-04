Danusha JETPURWALLA

J'ai une formation Bac+5 (Master 2) dans le marketing des Services, suivi de plus de 10 ans d'expériences dans la gestion de projets (et d'équipes).

En 2015 j'ai décidé d'approfondir mes connaissances et j'ai suivi une formation de Web Design à l'AFPA de Créteil.



Pour valider la formation j'ai effectué un stage de deux mois (en tant que chef de projet digital) dans l'agence Netfirst, dont le coeur de métier est le catalogue interactif (flipbook) mais aussi des projets de création de sites web et de newsletters.



J'ai aussi une très bonne connaissance technique du web et de ses langages, des parcours utilisateurs et du user expérience (UX), du web-marketing et du SEO.



Ayant travaillé dans différents types d'entreprises (dont en environnement multi-intervenants), je m'adapte très facilement aux situations et aux personnes, et possède un très bon sens relationnel.



Autonome, organisée, dynamique et proactif sont certaines de mes nombreuses qualités.



Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez me contacter par mon profil Linkedin ou vous rendre sur mon book en ligne : http://danusha.design



------------------------

COMPETENCES FONCTIONNELLES



Recueil et analyses des besoins, conseils technique, stratégiques, ergonomique et graphique

Rédaction et validation de cahier des charges et de processus de production

planification et suivi de projet

gestion des différentes phases de test et de recette

suivi du respect d'une charte graphique



Mes compétences :

Bootstrap

Anglais bilingue

After Effects CS5

JavaScript

JQuery

HTML 5

Adobe Creative Suite

CSS 3

Wordpress

Microsoft Office