Dany BRUNELLO

Expériences :

- Responsable d'affaires ECC et maintenance (2018 à aujourd'hui),

- Responsable maintenance 2 ans (2016/2017)

- Responsable méthodes maintenance 2 ans (2014/2016),

- Ingénieur méthodes 4 ans (2009/2013),

- Technicien de maintenance 1 an (2008/2009).



Technique :

- Définir la stratégie de maintenance de l’entreprise,

- Créer et valider des gammes de maintenance,

- Elaborer le planning prévisionnel des maintenances préventives et correctives,

- Gérer le budget de maintenance (600K€/an partagé entre amélioration et maintenance),

- Développer les indicateurs de suivi de l’activité (taux de panne, MTBF,…),

- Maitrise des VRP, (Electricité, disconnecteur, pression, portes, levage,…),

- Gérer les approvisionnements en pièces détachées.



Management :

- Identifier les motivations de chacun,

- Gérer des conflits,

- Anticiper et estimer les besoins techniques et humains à court et moyen terme.



Relationnel :

- Développer des partenariats gagnant/gagnant avec nos principaux fournisseurs,



Savoir être :

Relationnel : Esprit d’équipe, Persuasif, Pédagogue, Bienveillant.

Individuel : Optimiste, Exigeant, Persévérant.

Encadrement : Méthodique, Créatif.



Mes compétences :

Prototypes industriels

Reporting

Vijeo designer

PL7Pro

AED

CATIA V6

Autocad

Ms project

SEE Electrical

Mécanique

TPM

Méthode SMED

Qqoqccp

5S

Pareto

AMDEC/FMECA

Kaizen

Ishikawa

MTBF

service maintenance

lean management

Microsoft Project

CATIA

Audit

Méthodes : GMAO/SAP - Pareto - AMDEC - MTBF - QQOQ

Projets : Gant - Pert - CDC/AF - Planification

Logiciel : Project - Visio designer - Pl7 pro - Se

Communication visuelle et technique