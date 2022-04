Dany ZRIHEN

En charge du développement des ventes du secteur Fashion et Retail



Secteur : Conseil - ERP Métier



Positionnement :

Créée en 1995, la société 3LI BUSINESS SOLUTIONS est éditeur et intégrateur des solutions Microsoft Dynamics NAV et AX pour le FASHION & RETAIL.

ERP tout en un Microsoft Dynamics FASHION & RETAIL couvre les fonctions clés d'une entreprise : de la chaîne négoce et approvisionnement, fabrication, e-commerce (multi-chanel), en passant par les boutiques de détails (en France et à l’étranger), gestion de la CRM, Mobilité, Gestion du BI, gestion financière complète et intégrée.

Plus de 50 clients nous font confiance.



Une solution pérenne et internationale Multi-devises, multi-taxes, multi-canal, cross-canal, nos solutions sont traduites en 30 langues, délivrées en 46 versions localisées, et implantées dans 130 pays.









Mes compétences :

Retail

ERP

Navision

AX

FASHION