Daoud BELAROUSSI

Mon expérience est essentiellement lièe au secteur associatif.

Après un début de carrière comme responsable comptable dans une association de taille moyenne, j'ai contribué à fonder une association de conseil aux associations dans laquelle j'officie encore.

Ce qui m'intéresse est d'apporter aux associations, notamment les plus petites d'entre elles, les outils et la méthodologie développés pour les entreprises et les associations de taille importante.



J'ai rédigé avec Sebastien Lasserre un ouvrage dédié au management des bénévoles fondé sur l'idée que le bénévolat est une ressource primordiale, essentielle (liée à leur essence même) des associations et nécessite un management spécifique.

Plus d'infos sur :

http://www.lgdj.fr/documents/14979/manager-benevoles



Mes compétences :

Bénévolat

Gestion des ressources

Gestion des ressources humaines

Management

Politique

Ressources humaines