Daphnée MAVROKEFALOS

Maman de 4 enfants en bas âge, gérer les priorités et avoir une bonne organisation font partie de mon quotidien.



Durant plus de 10 ans, j'ai pris plaisir à parcourir le vaste domaine de l'assistanat à travers différents secteurs d'activités. Aujourd'hui, j'ai développé ma propre activité en tant que secrétaire indépendante et jadore ça !



Forte de mon expérience passée, je suis à présent un véritable bras droit sur lequel vous pouvez vous reposer et qui n'a peur des tâches les plus basiques du métier.