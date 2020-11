David BAUDE

Avec plus de seize années d’expérience en management de projet SI dans le secteur des Telecom, je n'en reste pas moins ouvert aux autres secteurs d'activité (Banque, Assurance, Industrie …).

Doté d’une forte appétence pour la gestion d’équipe et riche d’une expérience significative de l'international et de la réalisation en off-shore, je reste ouvert à toute proposition de poste de direction de projet.



Management :

- Management direct et fonctionnel des équipes

- Management transversal hors hiérarchie



Pilotage de projets :

- Capacité proactive à l’adaptation des projets

- Réalisation en cycle en V et en agile SCRUM



International :

- Anglais courant

- Gestion de projets en off-shore pendant 6 ans



Métiers et SI du secteur Télécom :

- Relation client et CRM

- Gestion Electronique des Documents



Mes compétences :

système d'information

Télécommunications

Management

Sourcing international

Gestion de projet informatique