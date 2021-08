David BENYAMIN

Rattaché à la DSI du groupe Eiffage, transverse sur l’ensemble des métiers d’Eiffage :

- Suivi de l'ensemble des projets liés à la Prévention (Applications Mobiles Chantiers, Suivi des accidents, gestion documentaire PPSPS, conditions d'usage des produits chimiques, ...)

- Croisement des données Prévention & Analyse prédictive

- Gestion opérationnelle de l’offre collaborative autour des solutions SharePoint - mon expertise initiale - et plus généralement de la transformation numérique d'Eiffage autour d'Office 365 (SharePoint online, Office Groups, Yammer, OneDrive, Skype, etc.)



Mes compétences :

Microsoft Sharepoint

Office 365

Applications mobiles