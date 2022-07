David BIGAND

En tant que planificateur financier, mon métier est de vous permettre d'y voir clair et d'optimiser votre patrimoine.

Je vous apporte un accompagnement pour :

- déclarer, réduire et optimiser votre imposition ;

- créer et optimiser votre patrimoine ;

- emprunter dans les meilleures conditions,

- préparer votre retraite ;

- protéger financièrement votre famille ;

- préparer et gérer la transmission,



Aussi bien pour les travailleurs (salarié, chef d'entreprise, indépendant) français que frontaliers.



Prenez rendez-vous directement, gratuitement et à votre convenance : https://dlh-conseil.appointlet.com