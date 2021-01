David FERRIER

Pendant 20 ans, j'ai été en charge de la définition et de la commercialisation, au niveau national et international, de prestations de conseils et de solutions innovantes auprès des acteurs des secteurs aéronautiques, industriels et bancaires.

Depuis 2019, je suis revenu à mes premières amours (diplôme en fiscalité, finance et expertise comptable) et j'ai créé mon cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine en Février 2020.



Diplômé du Certificat de Conseiller en Gestion de Patrimoine par JurisCampus en 2020, je suis agréé par l'ORIAS (sous N° 20002886 www.orias.fr) et par l'Autorité des Marchés Financiers pour exercer les activités de conseiller en investissements financiers, intermédiaire en opération d'assurances, intermédiaire en opérations de banque et services de paiements. Je suis également titulaire de la carte de transactions immobilières sur les immeubles et fonds de commerces (CPI 6401 2020 000 045 152).



Au sein du cabinet Ferrier Conseils & Patrimoine, j'accompagne accompagner mes clients, en France et à l'étranger, dans la dynamisation de leurs nouveaux investissements ainsi que dans l'optimisation de la gestion et de la transmission de leur patrimoine.



Basé à Biarritz, je suis régulièrement présent sur Paris, Bordeaux, Toulouse et Kuala Lumpur afin de conseiller efficacement ma clientèle et lui proposer des solutions d'investissements pertinentes.