Bonjour,



Ma spécialisation en tant que Support Technique dans le secteur des Télécoms depuis plus de 22 ans, et mes expériences acquises dans ce domaine au niveau du déploiement des nouvelles technologies, ont développé mon goût pour l'organisation, le travail d'équipe et la maîtrise de la technique dans le domaine industriel.



Mes atouts sont une grande adaptabilité et beaucoup de sérieux. Ils m'ont permis d'assurer les missions qui m'ont été proposées, en particulier celle d'être au service client où j'ai pu mettre en valeur mes qualités relationnelles. La motivation et la ténacité ont été deux qualités essentielles pour mener à bien leurs projets.



N'hesitez pas à me contacter pour obtenir de plus amples informations me concernant.



Cordialement

David GUELMI



Mes compétences :

UMTS

Bug Tracking System

BSS (Business Support Systems)

Alcatel

Le Support

UNIX

GSM

Digital Cross-Connect

Base Station Controller

UTRAN

MySQL

HTML

Dynamic Host Control protocol

Apache WEB Server

QGIS

Nortel

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows

Microsoft Office

GPRS

Autocad

Radio