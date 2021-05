David GUIRRIEC

Directeur de centre de profit, mes missions sont les suivantes :



- mise en œuvre de la stratégie commerciale du groupe,

- contribution active au développement de la clientèle des agences du Finistère Nord: Brest, Landerneau et Landivisiau (prospection de nouveaux clients et fidélisation de la clientèle existante),

- réalisation des objectifs fixés,

- Contribution à l'évolution professionnelle de mes collaborateurs ,animation de réuinon ... Management d'une équipe de 7 personnes.



Le Groupe Actual est un créateur de solutions pour l’emploi et pour les compétences. Actual, c’est d’abord et avant tout un réseau de près de 200 agences d’emplois partout en France, 10 cabinets

en région et des activités expertes au niveau national. Pour découvrir et accéder aux nombreuses solutions du Groupe Actual et aux offres à pourvoir, rendez-vous sur www.groupeactual.eu !



Mes compétences :

Animation d'équipe

Animation de réunions

Commercialisation

Management