David LEHMANN

Responsable de bureau d'étude en chaudronnerie au sein de la société Alliance Inox Industrie dont le point fort est la réactivité et la compétitivité dans la fabrication de cuves en acier inoxydable dans tous les secteurs. Que ce soit pour le pharmaceutique et la cosmétique, l'eau, l'agroalimentaire et boisson, la chimie ou le secteur vinicole, nous réalisons du sur-mesure pour nos clients.



Mon BTS en chaudronnerie, mes expériences de début de carrière en atelier et mon expérience de 21 ans comme dessinateur en BE et méthodes me permettent d'apporter des solutions à la fois pour répondre au cahier des charges de nos clients et pour permettre une fabrication optimisé.

De plus, mes différentes expériences professionnels m'ont permis de compléter mes connaissances en y ajoutant l'étude d'installations en tuyauterie, en structure métallique et en mécanique.