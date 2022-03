David MARILLEAU

Après 14 années à Paris, je suis arrivé en juin 2014 à Bordeaux. Je prends un premier poste chez JC Decaux, puis au sein de l'Agence Erasmus+ pour l'Agenda européen pour l'éducation et la formation des adultes (AEFA) - un programme consacré aux adultes éloignés de l'emploi, une association départementale d'éducation populaire et le service jeunesse d'une communauté de Communes.

En septembre 2017, je rejoins l'Afdas au service des "particuliers" puis de "l'entreprises" à partir de 2021.



Parallèlement, de 2015 à 2017, je suis le secrétaire bénévole d'une association locale représentant les "fonctions support". La Fédération Française des Métiers de l'Assistanat et du Secrétariat - Gironde (FFMAS - Gironde).



Mes compétences :

Microsoft Office

Apple Mac

Lotus Notes