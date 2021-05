David MONNEUSE

Profil :

- 23 ans dexpérience : Ingénieur en 1998, Chef de projet en 2009, Service Manager en 2015

- Major de promo du Master 2 Management et Technologies de l'Information de l'IAE d'Aix en Provence



Compétences :

-> Management :

- Gestion de service : engagements, ressources, communication, reporting, qualité

- Gestion déquipes : supervision, formation, coordination, animation

- Gestion de projets : cadrage, pilotage, accompagnement, validation

-> Système dinformation : Modélisation, Informatique, Bureautique

-> Anglais : TOEIC = 800 / 990 (2015)



Références clients par secteur :

- Banque/Finance (16 ans) : Crédit Agricole, Caisses dEpargne, Société Générale, Cofidis

- Industrie (6 ans) : Airbus Helicopters

- Telecom (1 an) : Comverse (ex-MG2 Technologies), Alcatel

- Service public (3 mois) : La Poste



Références employeurs :

- Groupe Capgemini (11 ans), Task Informatic (11 ans), Groupe Genesis (1 an)



Formation :

- 1997-1998 : DUT en informatique

- 2008-2009 : Major de promo du Master 2 Management et Technologies de l'Information de l'IAE d'Aix en Provence, Mention Très Bien