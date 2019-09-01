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Philippe DUCHENE

  • Capgemini Technology Services
  • Administrateur UNIX/LINUX

Niort

Election législatives 2022

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En résumé

FORMATION UNIVERSITAIRE
_______________________

2004 DEST en Electronique acquis en formation continue au CNAM de PARIS.

1989 Brevet de Technicien Supérieur en Electronique avec mention anglais.

1987 Baccalauréat Technologique en Electronique avec mention assez bien.

1985 Brevet d'études Professionnelles en Electronique.

CONNAISSANCES TECHNIQUES
___________________________

MATERIELS :
SUPERDOMES, SERVEURS ET STATIONS HP9000, TERMINAUX X HP, BAIES EMC², BAIES HP, PSERIES, BLADE CENTER.

SYSTEMES :
HPUX 10.20, 11, AIX 5.3, AIX 7.1, LINUX (RED-HAT, GENTOO, UBUNTU), WINDOWS 2000, 2003 ENTERPRISE, SUN.

OUTILS :
SERVEURS VIRTUELS AVEC VMWARE ESX SERVER, LVM, MC/SERVICEGUARD, IGNITE, NPAR, VPAR, HPVM, VIO, LPAR, DLPAR. PATROL, OMNIVISION, CFT, CONTROL-M, NAGIOS, CENTREON.

SGBDR : ORACLE, MYSQL.

LANGAGE : C, SHELL, PASCAL, PERL, VISUAL BASIC, ASSEMBLEUR 6809, HTML

STOCKAGE : EMC TIMEFINDER, BCV, SRDF, DS4XXX, EVA4000, HITACHI VSP.

RESEAUX : TCP/IP, CONFIGURATION RESEAU, NFS, DHCP, DNS, NIS, XDMCP, LDAP.

SECURITE : SECURISATION DES ENVIRONNEMENTS AIX/IBM.


EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
____________________________

09/2019 à maintenant : CAPGEMINI
mission du 09/2019 à maintenant : MAAF/COVEA à NIORT en qualité d'administrateur SYSTEM Unix/Linux sur les technologie légacy et nouvel environnement cloud, container.

03/2014 à 09/2019 : SOGETI FRANCE
mission du 03/2014 à 09/2019 : MAIF à NIORT en qualité d'administrateur SYSTEM, ORACLE et Middleware dans un CDS.

05/2008 à 03/2014 : BRITISH TELECOM / GLOBAL SERVICES

mission du 01/2012 à 03/2014 : PMU (SERVICE DE PRODUCTION INFORMATIQUE)
INGENIEUR SYSTEME UNIX ET GESTION DE PROJETS

mission du 07/2008 à 12/2011 : SAGEM DEFENSE SECURITE (SERVICE DE PRODUCTION INFORMATIQUE)
INGENIEUR SYSTEME UNIX ET GESTION DE PROJETS


12/2005 à 05/2008 : CS SI CS SYSTEMES DINFORMATION
GROUPE COMMUNICATION & SYSTEMES

mission du 12/2005 à 05/2008 : FRANCE TELECOM ( SERVICE NATIONAL DE LA PRODUCTION INFORMATIQUE)
INGENIE

Entreprises

  • Capgemini Technology Services - Administrateur UNIX/LINUX

    Informatique | Niort (79000) 2019 - maintenant maintien en condition opérationelle des environnement UNIX AIX, HP-UX, VMware, LINUX, Containers, DOCKER, OpenSHIFT, ANSIBLE.

  • Sogeti France - Sogeti Idf (Issy-les-Moulineaux) [fermée] - Ingenieur System UNIX

    Informatique | Niort (79000) 2014 - 2019 Nouveau chalenge dans les environnements de production informatique.

  • BT global services - Ingenieur Unix de production

    Puteaux 2008 - 2014 Ingénieur Unix de production.

  • CS - Communication & Systèmes - Ingénieur Système UNIX

    2005 - 2008 Ingenieur expert HP dans l'integration des nouveaux serveurs pour FT.

  • Hewlett Packard - Maintenance Hardware des systèmes HP

    COURTABOEUF 1991 - 2005 support des systèmes UNIX et des périphériques associés

Formations

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