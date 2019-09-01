Philippe DUCHENE

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FORMATION UNIVERSITAIRE
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2004 DEST en Electronique acquis en formation continue au CNAM de PARIS.
1989 Brevet de Technicien Supérieur en Electronique avec mention anglais.
1987 Baccalauréat Technologique en Electronique avec mention assez bien.
1985 Brevet d'études Professionnelles en Electronique.
CONNAISSANCES TECHNIQUES
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MATERIELS :
SUPERDOMES, SERVEURS ET STATIONS HP9000, TERMINAUX X HP, BAIES EMC², BAIES HP, PSERIES, BLADE CENTER.
SYSTEMES :
HPUX 10.20, 11, AIX 5.3, AIX 7.1, LINUX (RED-HAT, GENTOO, UBUNTU), WINDOWS 2000, 2003 ENTERPRISE, SUN.
OUTILS :
SERVEURS VIRTUELS AVEC VMWARE ESX SERVER, LVM, MC/SERVICEGUARD, IGNITE, NPAR, VPAR, HPVM, VIO, LPAR, DLPAR. PATROL, OMNIVISION, CFT, CONTROL-M, NAGIOS, CENTREON.
SGBDR : ORACLE, MYSQL.
LANGAGE : C, SHELL, PASCAL, PERL, VISUAL BASIC, ASSEMBLEUR 6809, HTML
STOCKAGE : EMC TIMEFINDER, BCV, SRDF, DS4XXX, EVA4000, HITACHI VSP.
RESEAUX : TCP/IP, CONFIGURATION RESEAU, NFS, DHCP, DNS, NIS, XDMCP, LDAP.
SECURITE : SECURISATION DES ENVIRONNEMENTS AIX/IBM.
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
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09/2019 à maintenant : CAPGEMINI
mission du 09/2019 à maintenant : MAAF/COVEA à NIORT en qualité d'administrateur SYSTEM Unix/Linux sur les technologie légacy et nouvel environnement cloud, container.
03/2014 à 09/2019 : SOGETI FRANCE
mission du 03/2014 à 09/2019 : MAIF à NIORT en qualité d'administrateur SYSTEM, ORACLE et Middleware dans un CDS.
05/2008 à 03/2014 : BRITISH TELECOM / GLOBAL SERVICES
mission du 01/2012 à 03/2014 : PMU (SERVICE DE PRODUCTION INFORMATIQUE)
INGENIEUR SYSTEME UNIX ET GESTION DE PROJETS
mission du 07/2008 à 12/2011 : SAGEM DEFENSE SECURITE (SERVICE DE PRODUCTION INFORMATIQUE)
INGENIEUR SYSTEME UNIX ET GESTION DE PROJETS
12/2005 à 05/2008 : CS SI CS SYSTEMES DINFORMATION
GROUPE COMMUNICATION & SYSTEMES
mission du 12/2005 à 05/2008 : FRANCE TELECOM ( SERVICE NATIONAL DE LA PRODUCTION INFORMATIQUE)
INGENIE