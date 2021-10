Chef de projet Web et référencement au sein de l'agence PG1, je conseille et j'accompagne les clients dans l’objectif d’optimiser leurs performances Web. J'ai intégré l'agence en mai 2013, après avoir exercé en agence Web, chez l’annonceur (secteur éditorial), et à mon compte (création de sites et référencement).



Mes compétences :

Fireworks

Joomla

Illustrator

Html/css

SEO

PHP / MYSQL

Netbeans

Photoshop

Wordpress

Webdesign

Ergonomie

Google Adwords