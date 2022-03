David VELLER

Placé directement sous la responsabilité de la Direction Financière du Groupe CR DISTRIBUTION, je suis en charge de la sécurité sur l'ensemble des 07 sites d'exploitation en Corse (contrats de contrôle, télésurveillance, remise aux normes de sécurité, conformité réglementation sur le travail, mise à jour document unique, formations obligatoires). Gestion des véhicules logistique, commerciaux et manutention. Suivi et sécurité des matériels d'entreposage. Entretien des bâtiments et suivi avec les prestataires. Gestion de l'ensemble des contrats d'assurance ainsi que la gestion des déchets sur l'ensemble du groupe.

J'écris et parle couramment l'anglais. Je maîtrise parfaitement l'outil informatique (traitement de texte, Excel, Power Point, Publisher, messagerie Outlook ).

Je suis titulaire des permis A, B, C, D avec FIMO et mer Côtier.

Formation Conseiller prévention

Titulaire CACES R389 catégories 1-3-5+



Enquêteur confirmé

Gestion des ressources humaines

Langues Anglais courant

Planification Opérationnelle

Sécurité

International

Informatique

Synthèse

Formation

Coordination

Analyse

Responsable

Gestion

Management

Planification

Gestion stocks et matériel

Prévention des risques professionnels