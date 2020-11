Davy LETOURNEAU

Je pilote la démarche d'amélioration continue de sociétés pour les accompagner dans le progrès et la performance. Mon objectif est leur pérennité et leur viabilité économique. Mon approche repose sur leur capacité à satisfaire leurs clients internes et externes.

Pour se faire j'analyse le système et son environnement global pour en comprendre les risques, les forces et les faiblesses. J'identifie avec les équipes et les managers, les pistes de progrès et les plans d'actions adaptés.

Je procède de manière à imprégner les habitudes de travail d'une rigueur mesurée. Je m'assure que la qualité devienne un état d'esprit propre à l'ADN de l'entreprise.

Pour mener à bien une démarche qualité, j'ai à cœur de sensibiliser les acteurs internes et externes. Leur pleine implication dans le projet est à mes yeux primordiale. Je suis à l'écoute des besoins et des contraintes de tous. Cela me permet d'adapter la méthode et le rythme du changement.

De mon point de vue, la performance et le bien-être au travail sont corrélés. C'est pourquoi je place l'humain au cœur du projet de transformation.

Mon métier me permet quotidiennement de progresser et de faire progresser.

Mon expérience professionnelle témoigne de mon goût pour les défis. Ma curiosité et ma soif d'apprendre me permettent de m'adapter à des métiers et à des environnements variés.

Détermination et persévérance sont des atouts que je mets au service du collectif pour atteindre ensemble l'objectif.