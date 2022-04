De Guglielmi KATTALIN

Lauréate du concours d'attaché territorial et juriste de droit public spécialisée en droit communautaire, je travaille actuellement au sein d'un service départemental d'incendie et de secours. Conseiller, sécuriser les actes du SDIS font partie de mes missions.

Investie dans le monde associatif, je suis présidente d'une association d'atelier créatif et culturel pour les enfants. J'ai pu développer, piloter des projets en relation avec les instances telles que mairie, pôle culturel.

Participant aux rencontres nationales des SDIS de France depuis deux ans et faisant partie du comité de pilotage nationale, cette année, le SDIS du Loiret accueille les rencontres juridiques 2015 où je vais présenter un atelier sur les fonctions stratégiques de mise en place d'une veille juridique. L'année dernière, j'ai pu coanimer un atelier sur le service minimum opérationnel.