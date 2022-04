Deepa PATEL

Actuellement, je suis à la recherche d’un stage de fin d’étude dans le domaine de l’industrie agroalimentaire. Je suis en dernière année pour devenir Ingénieur sciences et techniques du vivant – Agro-industrie (EICNAM) que je suis par les cours du soir au CNAM.

J’occupe en parallèle le poste de coordinatrice qualité en R&D du projet européen de migration de données de spécifications au sein du groupe LU France- Kraftfoods .

Mes tâches consistent essentiellement à créer et mettre à jour des spécifications produits (OREO, Prince, Ourson, Belvita, TUC, Pépito, …) en indiquant la liste Ingrédient ainsi que le pourcentage de chacune des matières premières dans le produit, la liste d’allergènes, les analyses effectués sur le produit, la vérification des spécifications Packaging ...

Cette mission requiert du relationnel avec les usines, les fournisseurs, les développeurs, ainsi que la réglementation et l’équipe Packaging principalement en anglais.





Mes compétences :

Meridian

Word

Outlook

Excel

Internet

Powerpoint