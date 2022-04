Degrange VALÉRIE

1990, fin de cinq années d’études progressivement spécialisées en climatologie, sur l’impact du climat sur la pollution urbaine avec Giselle Escourrou puis sur le changement climatique.



Ma première expérience professionnelle se déroule dans l’administration de la Recherche, au Ministère où, notamment, je coordonne le Comité Nationale de Coordination de la Recherche au Service du Développement (quatre ministères de tutelle), sous la présidence de Jean Clauzel.

Le premier Sommet de la Terre se prépare à Rio en 1992. On me confie alors la revue de presse pour le ministre Hubert Curien, ainsi que la rédaction de ses premiers discours.



1994, je suis chargée de la diffusion de données et de connaissances au sein du Groupement d’Intérêt Public MEDIAS-France, sous la direction de Jean-Louis Fellous, et dont l’objet est de soutenir le développement de la recherche, de la formation, de la gestion et de la diffusion des données et des connaissances dans le domaine du changement global et de ses impacts des échelles locale à globale, notamment dans le bassin méditerranéen et l’Afrique subtropicale.



S’en sont suivies quelques années d’actions de terrain (associations, élues, …), le plus souvent en lien avec le développement durable.



En 2007, je contribue à la création de l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat de la métropole bordelaise et du département de la Gironde. Je suis en charge de la coordination du projet européen pour la création de cinq agences en Europe. Je mets en place la communication et la diffusion de l’information dans le cadre d’une activité scientifique et technique (valorisation, vulgarisation) liée au développement durable (informer, influencer, inciter à agir).



Témoin privilégié de la prise de conscience, je travaille aujourd’hui dans une structure locale et opérationnelle de la transition énergétique. A travers ma mission de coordination de la communication et des activités européennes j’assure une position proactive de l’agence.





Mes compétences :

Gestion de projets - management - coordination

Communication - stratégie - médiation scientifique

Anglais

Informatique : MS/Open office, PAO, réseaux sociau

Développement durable - climat - énergie