Coucou je me prénomme Thierry Degrom , je suis Français et je vis en France précisément a Amiens.

Je suis veuf et retraité mais je traite mes affaire je suis là dans le but de me faire une relation sérieuse et durable , je veux dire celle qui sera basé sur le respect et la confiance mon adresse mail est thierrydegrom



Je suis née le 16 Aoute 1960 en France a Saint jean de ruelle , Mais je vie a Amiens