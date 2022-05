Marie Claire ARNAUD

Mon expérience en tant qu’assistante permis d’acquérir toutes les connaissances nécessaires à la bonne exécution des tâches du poste à pourvoir. De plus, Je suis capable de répondre aux imprévus en toute autonomie.



Actuellement à la recherche d’un emploi, je souhaite mettre en pratique, mes connaissances et vous démontrer ma ténacité, mon dynamisme, mon audace, mon relationnel ainsi que mon esprit d’initiative au sein de votre entreprise.



Mes compétences :

Messageries Lotus Notes et Outlook,

Microsoft Word,

Powerpoint,

Excel,

SAP (gestion des commandes),

HR3 et 7 (gestion du personnel),

SS2I (gestion du parc auto),

Comptabilité

Anglais : lu et écrit,

Batigest