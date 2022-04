Diplômée d'un master professionnel en "Commerce et Affaire International" , j 'ai exercée durant 8 ans diverses fonctions orientées "satisfaction client" t qui m'ont permis d'acquérir les compétences suivantes :



-Gestion portefeuille client (Commerciale Sédentaire)

-Gestion de Projets( actions d' amélioration lié aux NPS client/ interne )

-Demand Planning

-RH (apprentissage en recrutement)



Je m'inscris dans une perspective d' evolution de carrière et souhaite évoluer vers des postes en adéquation avec mon potentiel et compétences.



Anglais/Espagnol : parlé, lu, écrit



Maitrise de nombreux logiciels



Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires



Mes compétences :

Gestion de projet

Autonomie

Adaptabilité

Réactivité

Persévérance

Travail en équipe

Organisation du travail

Sens du contact

Sens de l'initiative