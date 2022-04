Delafosse CEDRIC

Bonjour,



Fort d’une expérience de dix ans en qualité de Directeur de Magasin au sein de deux enseignes : Go Sport et Virgin Mégastore, je souhaite aujourd'hui, élargir mon horizon professionnel.



Tout au long de ma carrière, les missions et responsabilités qui m'ont été confiées ont été menées à bien, ce qui m'a permis d'évoluer rapidement au sein des magasins faisant partie des plus performants (Go sport Belle Epine 4ème CA France). J’ai également eu l’opportunité d’effectuer pour Virgin la fermeture du magasin du Louvre et l’ouverture du magasin de Saint Lazare



Prêt à relever un nouveau challenge, c'est par ma connaissance d'animation de groupe en qualité de Directeur de magasin que je saurais faire évoluer les indicateurs de la performance globale (Satisfaction clients, CA, Marge) des magasins sur le territoire national dans le respect, bien entendu, de la politique commerciale de l'entreprise et son éthique.

A la recherche permanente de la performance, je souhaite mettre à profit mes compétences et savoir-faire au service de votre société ; l’aisance relationnelle, l'animation d'équipes et l'implication étant pour moi les atouts de la réussite dans cette fonction.



Si ma maturité et mon professionnalisme me permettront d’être une véritable force de propositions pour l’Entreprise, c’est par, mon niveau d’exigence, ma disponibilité, mon écoute active et ma connaissance absolue des Hommes, que je saurais mobiliser pleinement les équipes sur des plans d’actions clairs et opérationnels, et mener de nouveaux programmes de formation de manière à faire grandir chacun.



Grâce à mon sens aigu du commerce et mon expérience des opérations commerciales et de fidélité, je saurais rapidement optimiser des campagnes de communication et de promotion auprès du point de vente.



Enfin, je suis disponible immédiatement et mobile sur la France entière hors région parisienne.



Dans l’attente d’une rencontre prochaine, je me tiens à votre disposition pour toute information supplémentaire.



Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.





Cédric Delafosse







Mes compétences :

Animation d'équipe

Management

Organisation

gestion