Delage VALÉRIE

LOOKING FOR MY NEXT DREAM JOB



Dotée d’une vision internationale et de 20 ans d’expérience en qualité d’acheteuse dans différents secteurs industriels, mais également soucieuse de notre environnement (réchauffement climatique, préservation de la ressource en eau…), j’ai validé, fin 2017, une licence professionnelle Milieux Aquatiques et Eaux pluviales. Evoluant, depuis sur ce secteur, j’ai pu y développer un réseau professionnel au niveau des différents acteurs (collectivités territoriales, syndicats de rivières, Bureaux d’Etudes, Associations professionnelles, etc.).

Passionnée de montagne, je suis par ailleurs membre de l’association naturaliste LO PARVI et je pratique la photographie à titre amateur (https://www.flickr.com/photos/vdelage ).



Pourvue d’une grande capacité d’adaptation, je vous propose mes compétences en :

- conduite de projets,

- planification stratégique,

- capacité d'écoute et de relationnel,

- gestion des prestataires et des contrats,

- travail en équipe et en réseaux.



Mes compétences :

Achats

Budgets

Audit

Gestion de projet