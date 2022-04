Delahaye ISABELLE

Assistante confirmée, 23 ans auprès de directions de haut niveau au sein de multinationales secteurs tertiaire et industrie.



Mon objectif: poursuivre mon évolution avec autonomie dans les responsabilités confiées dans un environnement européren ou international, secteur industrie, services, ingénierie, conseil-Ressources-Humaines, Service Public, Informatique.



Mes expériences m'ont permis de confirmer mon goût des contacts, ma rigueur, ma fiabilité dans les missions confiées et mon adaptabilité.



Très rigoureuse et dynamique, je souhaite poursuivre mon parcours dans l'assistanat et à moyen terme dans le conseil en carrière professionnelle; l'assessment ou la commnucation..



I DELAHAYE



email: idelaparis@gmail.com



Mes compétences :

Force de proposition et d'innovation

Trilingue anglais allemand

Interprétariat