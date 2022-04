Delaine BIGOT

Professeur Education nationale, Ecole supérieure BOULLE : Histoire de l'art et civilisations et arts plastiques.de 1961 à 1998 ( parfois à mi-temps )

Directrice adjointe : 2 ans. puis :

29 fois Directrice colonies de vacances : été, Noêl, Pâques de 1961 à 1974.

Conférencière en histoire de l'art.

cours ( bénévolat ) de français pour étrangers.

Organisatrice ( bénévolat ) de petits séjours de vacances,pour les collègues professeurs de la MGEN au club des retraités de Paris.

Directrice de la "maison de la mère et de l'enfant" ( Sté philanthropique ) de 1969 à 1973.

Peintre : expositions divers :primée à l' Arche de la Défense, Université Jussieu, Université de Créteil,avec conférences sur l'art ( bénévolat ) pour les étudiants, en accord avec Monsieur le Doyen des universités.



Mes compétences :

organisatrice, conférencière