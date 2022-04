Délalie TACO

Styliste créatrice de mode, j'ai exercé avec passion ce métier durant 10 années. Lorsqu'une pause générale s'est imposée, j'ai ajouté à mes compétences le développement de projet e-commerce et le web-marketing. Avec ce parcours atypique et tellement complémentaire, je me suis enrichie personnellement et professionnellement pour être je le pense en phase avec l'exigence du marché économique. Je mets à présent mon talent et ma créativité au service de ma marque.



Mes compétences :

Management e-commerce

Designer

Styliste

Couture

Microsoft Word

Prestashop

Wordpress

OsCommerce

Adobe Photoshop CS6

CSS 3

HTML 5