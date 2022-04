Delaplace NICOLAS

Mon objectif professionnel est de promouvoir et d'implémenter des solutions et produits innovants afin d'en faire bénéficier les entreprises.



Je me définis comme un analyste d'affaires (Business Analyst) et professionnel de l'IT avec un background en gestion de projet SI et Business Developer.



Je m'intéresse à toutes les problématiques des utilisateurs et clients.



Mes compétences :

Social network

Technology

Web

International

Secteur public

Système d'information

Analyste d'affaires