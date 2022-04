Delebecque LOUISE

Bonjour,



Dans le cadre de mon nouveau poste de Conseiller en emploi accompagné et de la création de notre nouveau service rattaché à l'ADAPEI 69, je cherche à sensibiliser les dirigeants ou responsables ressources humaines d'entreprises et associations aux nouveautés et bénéfices de l'emploi accompagné.



En effet dans le prolongement du vote de la Loi Travail, l'emploi accompagné est désormais reconnu comme une démarche particulière d'accompagnement des personnes reconnues handicapées, et qui nécessitent un appui soutenu sans limitation de durée pour se maintenir en emploi.

Le soutien à l'employeur s'inscrit également comme une caractéristique majeure de l'emploi accompagné.



N'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus !



Louise



Mes compétences :

Marketing online

Marketing opérationnel

Marketing stratégique