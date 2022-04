Delhaye JÉRÔME

Actuellement en veille d'opportunités dans les métiers QHSE, je cherche à développer mes compétences techniques et managériales.

Je dirige une équipe de 5 ingénieurs prévention et préventeurs qui interviennent sur 50 sites (collecte de déchets, centres de tri...). Ils sont chargés d’accompagner les exploitants dans les domaines Santé Sécurité Environnement et Système.

Dans un cadre plus général, je coordonne mes missions avec différents services dans le cadre de nouveaux projets d’aménagement, d’intégration de nouveaux équipements. Certains dossiers se faisant avec les CRAMIF / CARSAT. Cette coordination se fait aussi lors de la réalisation de supports de formation et de sensibilisation aux métiers de collecte de déchets pour la FNADE et SUEZ R&V France.

J’interviens aussi en tant qu’expert afin de répondre aux exigences du groupe SUEZ R&V et de la réglementation (DIRECCTE, DREAL/DRIRE, CRAMIF).



Mes compétences :

Sécurité

QSE

Environnement

Formation