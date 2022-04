Délia BERGONZI

Dynamique, passionnée par mon métier et ma société, je suis depuis bientôt 18 ans dans le secteur du transport aérien. J'ai été amenée à voir le décor de l'intérieur et maintenant de l'extérieur en proposant des solutions adaptées aux problématiques des compagnies aériennes. Le Consulting m'a ouvert les horizons réglementaires et institutionnels sans lesquels l'activité ne serait pas structurée.

Mon expérience est à votre disposition !



Mes compétences :

Management

Conseil

Transport aérien