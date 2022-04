Délia VLAD

Depuis 2015, j'anime plusieurs ateliers de sophrologie dans des associations et des entreprises du Vaucluse. Je suis également formatrice à l’École Sophro-sud et à l'Ecole Infirmière (IFSI du GIPES) d'Avignon.



Je reçois également des personnes en séances individuelles dans mon cabinet au Thor, pour des problématiques comme le stress, la gestion des émotions, l'anxiété, la confiance en soi, la concentration, le poids, la douleur etc.



Titulaire d'un master en anthropologie et sciences de la communication, je me suis intéressée depuis une vingtaine d'années aux différentes méthodes de développement personnel ainsi qu'à la psychologie avant de me former comme sophrologue à l'école Sophro-sud d'Avignon.



Convaincue de l’intérêt et de l'efficacité de cette discipline, je suis heureuse d'en partager les bienfaits en privilégiant le bien-être, l'autonomie et l'équilibre général de la personne.