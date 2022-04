Delphine AIMON

Originaire des Bouches-du-Rhône, j'y ai vécu 12 ans. Puis j'ai changé de région et j'ai habité 12 ans en Haute-Loire, au Puy-en-Velay. Chaque région a son charme et ses qualités ainsi que les personnes qui me sont chères. Deux régions dissemblables avec des mentalités et des valeurs différentes mais qui m'ont permise de développer ma faculté d'adaptation.



Maintenant, mon coeur est conquis et a suivi le chemin de Montpellier pour rejoindre mon compagnon.



Voici mon expérience professionnelle :



Suite à un BTS communication des entreprises, j'ai développé mon expérience professionnelle essentiellement en tant que Chargée Clientèle pendant 6 ans pour le 1er promoteur immobilier de Montpellier.

Etant polyvalente et m'adaptant à tous les postes, j'ai exercé différents postes qui m'ont beaucoup apporté comme Conseillère Clientèle et Agent administratif au sein d'EDF, puis téléopératrice, secrétaire médicale et hôtesse d'accueil en banque.



J'ai aussi, une formation technico-commerciale et une formation de massage assis.



Je suis motivée, enthousiaste, rigoureuse, réactive et polyvalente.



aimondelphine@yahoo.fr



Mes compétences :

Administratif

Agent administratif

Assistante commerciale

Commerciale

Conseillère clientèle

Massage

Massage assis

Motivée

Rigoureuse

Secrétaire médicale

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Secrétariat

Assistanat commercial

Rigueur