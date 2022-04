Delphine ALBANO

Traiter des projets variés répondant aux enjeux majeurs de la santé, constitue un challenge qui m’attire. Je souhaite poursuivre ma carrière dans les études de marché pour participer au développement de médicaments, de dispositifs médicaux et de produits innovants de demain. C’est la raison pour laquelle je vous fais parvenir ma candidature pour un poste de chargée d’études marketing.



En Mars 2002, j’occupe le poste de Business Analyst dans une entreprise de prestation dédiée aux laboratoires pharmaceutiques : ICOMED - IMS Health. Cette expérience m’a permis de me familiariser avec les missions d’un réel Chargé d’études en industrie pharmaceutique. En comprenant les enjeux des thérapies existantes, j’ai pu répondre aux problématiques de nos clients pharmaceutiques (forces de vente, marketing) : définir un positionnement, analyser l’activité du laboratoire, réaliser une segmentation ou déterminer un ciblage. Enfin je synthétise et établis des recommandations à l’aide des données IMS Health (ICOMED, GERS, PMSI, X-ponent) et suite aux différentes études (quantitatives et qualitatives) que j’ai menées.



Depuis Septembre 2016, j'occupe un poste d'analyste autour des données patients au sein du groupe QuintilesIMS. Je réalise des études de suivi longitudinal de produits éthiques (marchés liés aux pathologies Diabétologies, Arthrose, Vaccin…) et OTC en terme de prescriptions, prescripteurs et Patients mais aussi des schémas thérapeutiques établis et les typologies de médecins

De plus, je m'occupe notamment d'un projet international sur trois produits dans le diabète. Ce projet me permet d'utiliser des données à la fois qualitatives et quantitatives sur la promotion de 3 produits particulièrement à l’étranger (US, UK, Germany). Rédaction d’un rapport avec recommandations en anglais



Aujourd’hui je souhaiterais mettre à profit mes connaissances et mes compétences acquises en tant que chargée d’études au sein d’une entreprise exigeante et performante. Je suis donc déterminée et motivée à travailler au sein d’un laboratoire afin de consolider mes aptitudes en analyse et en marketing tout en mettant à profit mon dynamisme ainsi que mon sens de l'organisation et de communication.



