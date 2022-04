Delphine AMMEUX (OGIER)

Après 12 ans en ressources humaines, je souhaite apporter ma pierre à l'édifice de la gestion des périodes périscolaires : sortie d'école, mercredi et vacances scolaires (qui représentent 25% du temps mobilisable des enfants) en leur donnant les clés du monde dans lequel ils grandissent et ils évolueront ! Projet en cours de création! Je suis preneuse de tout contact, échanges sur ce vaste et passionnant sujet !!



Mes compétences :

Développement

Droit

Droit social

Formation

Recrutement

Relations sociales

Ressources humaines

SIRH