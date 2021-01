Kevin DEVAUX

Après une première expérience convaincante dans les Ressources Humaines, j'ai décidé de poursuivre dans cette voie en privilégiant l'aspect professionnel grâce à des stages et des formations en alternance.



J'occupe aujourd'hui un poste de Chargé de recrutement et gestion de carrières au sein du Groupe Veolia. Ce poste m'amène à travailler sur des projets de développement RH en lien avec le recrutement, la gestion de carrières et la Responsabilité Sociétale et Environnementale.



Mes compétences :

Ingénierie pédagogique

Droit des contrats

Gestion de la formation

Réponse aux appels d'offres

Ingénierie de formation

Animation de réunions

Gestion de projet

Recrutement

Conseil en recrutement