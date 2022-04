Delphine AZOULAY GONIK

Avec un parcours riche de 15 années d’expériences dans les domaines de la qualité et gestion/ finance dans plusieurs entreprises Telecom, j'ai complété ces compétences à la Direction Qualité en tant qu' auditeur interne, pilote de processus ( certification Iso 9001 / Qualicert ) et chef de projet RSE



Très engagée je tiens sincèrement à mettre à profit ces expériences auprès des associations et entreprises ayant pour finalités de contribuer ( directement ou indirectement) à l'aide, l'insertion, dans le quotidien, des personnes porteurs de handicaps ou en difficultés sociales.









Mes compétences :

Certification

Certification de service

Développement durable

Environnement

Finance

ISO 9001

Normes iso

Normes ISO 9001

Qualité

Telecom

Norme ISO 9001

Télécommunications