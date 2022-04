Delphine B.

Actuellement reconvertie dans l'enseignement, niveau lycée et BTS, ce qui me plaît beaucoup, toujours passionnée par la culture asiatique, et ayant voyagée dans plusieurs pays d'Asie, je souhaite utiliser mes expériences pour travailler sur Nantes dans l'enseignement, le domaine de la formation professionnelle ou dans la coordination de projets dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Je m'investis par ailleurs activement dans le secteur associatif.



En contact direct avec le Conseil Général du Morbihan et les acteurs régionaux de l'économie solidaire, j'ai écrit des projets :

-en tant que salariée pour un groupement d'employeurs associatifs dans le pays de Lorient,

-et en tant que bénévole pour l'association d'aide aux enfants du monde L'APPEL à Lorient. En effet, je coordonne le programme "Micro-crédit et santé" à Khanh Son" au Viêt Nam.



Mes compétences :

Enseignement

Économie sociale et solidaire

Évaluation de projets

Commerce équitable

Gestion de projet

Coordination de projets

Formation

Formation professionnelle